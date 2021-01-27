В НБКИ оценили ситуацию с выдачей автокредитов в 2020 году
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
В декабре было предоставлено 70,4 тыс. автокредитов — на 24,4% меньше по сравнению с показателем годом ранее.
Наибольшее число выданных автокредитов зафиксировано в Москве (67,3 тыс.), Московской области (51,3 тыс.), Санкт-Петербурге (51,1 тыс.), а также в республиках Татарстан (44,6 тыс.) и Башкирия (39,8 тыс.).
Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform дал советы по выбору автосервиса.