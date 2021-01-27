Путин возложил цветы к обелиску Ленинграда в Александровском саду

Президент России Владимир Путин возложил цветы к обелиску города-героя Ленинграда в Александровском саду в Москве по случаю 77-й годовщины снятия блокады города.

kremlin.ru

Об этом сообщает РИА Новости. Ранее «Невские новости» передавали, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы к монументу «Мать-Родина». В Тверской области 27 января начнётся всероссийская акция «Блокадный хлеб».