Путин возложил цветы к обелиску Ленинграда в Александровском саду
Президент России Владимир Путин возложил цветы к обелиску города-героя Ленинграда в Александровском саду в Москве по случаю 77-й годовщины снятия блокады города.
- kremlin.ru
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее «Невские новости» передавали, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы к монументу «Мать-Родина».
В Тверской области 27 января начнётся всероссийская акция «Блокадный хлеб».
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