В Тверской области пройдёт всероссийская акция «Блокадный хлеб»

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В среду, 27 января, в Тверской области начнётся всероссийская акция «Блокадный хлеб».
В Тверской области пройдёт всероссийская акция «Блокадный хлеб»
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Об этом сообщает tverigrad.ru.

Участие могут принять школьники, студенты, представители добровольческих и военно-патриотических объединений.

Акция посвящена 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Символ проекта — 125-граммовый кусок хлеба.

Как считает губернатор Игорь Руденя, такие акции вносят большой вклад в патриотическое воспитание, сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и о подвиге мирных жителей Ленинграда.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии стартовал региональный этап всероссийского конкурса сочинений о Великой Отечественной войне «Без срока давности».

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