Собянин посетил новую подстанцию скорой помощи в Коммунарке

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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новую подстанцию скорой помощи, построенную в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке.
Собянин посетил новую подстанцию скорой помощи в Коммунарке
  • РИА Новости

Как передаёт НСН, строительство двухэтажного здания подстанции скорой помощи было завершено в декабре 2020 года. Её сотрудниками станут более 100 человек.

Собянин напомнил, что первая очередь больницы в Коммунарке площадью 80 тыс. кв. м запущена в 2019 году, её строительство в настоящее время продолжается.

Идёт строительство второй очереди медцентра площадью также 80 тыс. кв. м. Эта часть будет специализироваться на детском здравоохранении.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи открылся ещё один госпиталь для пациентов с коронавирусом.

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