Финская лыжная ассоциация попросила FIS оценить наказание Большунова
- РИА Новости
«После расследования Финская лыжная ассоциация направила запрос в дисциплинарный комитет FIS с просьбой оценить, соответствует ли степень наказания, наложенного после гонки в Лахти, поведению Александра Большунова и правилам и регламентам FIS», — говорится в заявлении на сайте FSA.
На финише эстафетной гонки Йони Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.
Ранее Большунов высказался по поводу инцидента, который произошёл в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.