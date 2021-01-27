Финская лыжная ассоциация попросила FIS оценить наказание Большунова

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Финская лыжная ассоциация (FSA) обратилась в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) по поводу ситуации с российским лыжником Александром Большуновым после скандального инцидента во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.
Финская лыжная ассоциация попросила FIS оценить наказание Большунова
  • РИА Новости

«После расследования Финская лыжная ассоциация направила запрос в дисциплинарный комитет FIS с просьбой оценить, соответствует ли степень наказания, наложенного после гонки в Лахти, поведению Александра Большунова и правилам и регламентам FIS», — говорится в заявлении на сайте FSA.

На финише эстафетной гонки Йони Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

Ранее Большунов высказался по поводу инцидента, который произошёл в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.

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