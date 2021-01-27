Кузнецова рассказала о ситуации с безопасностью детей в России

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о ситуации с безопасностью детей.
Кузнецова рассказала о ситуации с безопасностью детей в России
  • РИА Новости

«Я вам тяжёлую цифру назову — 885 детей погибших. Мы их спасали от пандемии, но мы их не спасли от других бед», — заявила она в беседе с НТВ.

По её словам, основной принцип в обеспечении безопасности — не допустить перегибов.

«Если мы говорим: «Здесь нельзя», то нужно обязательно давать направление, где можно, где нужно, полезно и безопасно. С детьми работает только этот принцип. Если мы говорим: «Закрывайте двери», — мы должны понимать, что они откроют интернет. Значит, там должен быть положительный контент, которым они увлекутся и будут заниматься, не будут себе вредить», — считает Кузнецова.

Как отметила омбудсмен, за время действия акции «Безопасное детство», в которой участвуют общественные организации и волонтёры, удалось на 71% сократить число детей, погибших на детских площадках, на 30—40% — число пострадавших.

Ранее, как сообщали «Невские новости», петербургский Роспотребнадзор дал советы по обеспечению безопасности детей в новогодние каникулы.

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