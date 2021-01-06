Эксперты дали советы по обеспечению безопасности детей в новогодние каникулы

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Петербургский Роспотребнадзор дал советы по обеспечению безопасности детей в новогодние каникулы.
Эксперты дали советы по обеспечению безопасности детей в новогодние каникулы
  • Pixabay

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт ведомства.

Как отметили эксперты, 80% всех травм у детей составляют полученные на улице или в бытовых условиях. К примеру, дети могут получить ушиб при неудачном съезде с горки, порезаться льдом, травмироваться во время игры в снежки или пострадать от неправильного обращения с хлопушками.

Специалисты рекомендуют рассказывать детям об опасных ситуациях, объяснять, как нужно себя вести. Не стоит пытаться что-то категорично запрещать, поскольку это может подтолкнуть к тому, чтобы поступать наперекор.

Ранее травматолог-ортопед Константин Терновой в беседе с Inforeactor рассказал о наиболее частых травмах в новогоднюю ночь.

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