Володин почтил память жертв холокоста
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-газета «Дни.ру».
Вместе с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой депутаты осмотрели экспозицию Еврейского музея и приняли участие в церемонии зажжения свечей в Зале памяти.
«Мы всегда будем помнить подвиг советских солдат, освободивших 76 лет назад узников Освенцима и других лагерей смерти, спасших народы Европы от фашизма», — заявил Володин.
Он призвал делать всё для пресечения попыток переписать историю. Как отметил Володин, сохранение правды о войне и цене победы позволит защитить мирную жизнь и будущие поколения.
Ранее сообщалось, что в Волгограде подготовили мероприятия к годовщине победы в Сталинградской битве.