Володин почтил память жертв холокоста

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин и представители фракций нижней палаты парламента в День памяти жертв холокоста возложили цветы к памятнику героям сопротивления в концлагерях и гетто.
Володин почтил память жертв холокоста
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-газета «Дни.ру».

Вместе с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой депутаты осмотрели экспозицию Еврейского музея и приняли участие в церемонии зажжения свечей в Зале памяти.

«Мы всегда будем помнить подвиг советских солдат, освободивших 76 лет назад узников Освенцима и других лагерей смерти, спасших народы Европы от фашизма», — заявил Володин.

Он призвал делать всё для пресечения попыток переписать историю. Как отметил Володин, сохранение правды о войне и цене победы позволит защитить мирную жизнь и будущие поколения.

Ранее сообщалось, что в Волгограде подготовили мероприятия к годовщине победы в Сталинградской битве.

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