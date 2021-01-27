Володин почтил память жертв холокоста

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и представители фракций нижней палаты парламента в День памяти жертв холокоста возложили цветы к памятнику героям сопротивления в концлагерях и гетто.

Об этом сообщает интернет-газета «Дни.ру».

Вместе с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой депутаты осмотрели экспозицию Еврейского музея и приняли участие в церемонии зажжения свечей в Зале памяти.

«Мы всегда будем помнить подвиг советских солдат, освободивших 76 лет назад узников Освенцима и других лагерей смерти, спасших народы Европы от фашизма», — заявил Володин.

Он призвал делать всё для пресечения попыток переписать историю. Как отметил Володин, сохранение правды о войне и цене победы позволит защитить мирную жизнь и будущие поколения.

Ранее сообщалось, что в Волгограде подготовили мероприятия к годовщине победы в Сталинградской битве.