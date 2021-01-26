В Волгограде подготовили мероприятия к годовщине победы в Сталинградской битве

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Театры, библиотеки и музеи Волгограда подготовили мероприятия к годовщине победы в Сталинградской битве.
В Волгограде подготовили мероприятия к годовщине победы в Сталинградской битве
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Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

В частности, в областной детской библиотеке открылась фотовыставка «Самая дорогая фотография. Портрет у окна».

С 29 января две тематические экспозиции представят музеи Волгограда. В историческом парке «Россия — моя история» можно будет увидеть мультимедийную выставку «Фронтовой портрет. Судьба солдата». Музей Машкова покажет экспозицию «Имена героического Сталинграда».

1 февраля музей-панорама откроет выставку «В окопах Сталинграда».

Всего программа включает более 80 мероприятий.

Ранее kp.ru сообщал, что в Симферополе открыли памятник дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану.

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