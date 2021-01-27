В Кремле исключают диалог с нарушавшими закон на акциях «молодчиками»

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Диалог властей с нарушавшими закон на несанкционированных акциях в России молодчиками невозможен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле исключают диалог с нарушавшими закон на акциях «молодчиками»
  • РИА Новости

«Не может быть диалога с теми молодчиками, которые в рамках этих несогласованных акций протеста принимали участие в погромах, в нападениях на представителей органов правопорядка», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, с остальной молодёжью «диалог есть, и он будет продолжаться».

Как отметил Песков, именно к молодым людям, которые вышли на митинг, но не участвовали в проявлениях насилия, адресованы предупреждения, что они нарушают закон, принимая участие в этих акциях.

Он также добавил, что с ними «весьма корректно себя вели представители органов охраны правопорядка».

Ранее Песков назвал уровень насилия со стороны участников несогласованных акций 23 января беспрецедентным.

Российский лидер Владимир Путин подчёркивал, что все имеют право выражать свою точку зрения, но в рамках законодательства.

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