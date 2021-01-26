Песков назвал беспрецедентным уровень насилия со стороны участников акций 23 января

Уровень насилия со стороны участников несанкционированных акций 23 января был беспрецедентным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Уровень насилия со стороны участников этих акций был достаточно беспрецедентным. Они вели себя чрезвычайно агрессивно», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, «крайняя напряжённость ситуации» в отдельных городах была «спровоцирована исключительно агрессивными участниками этих акций».

Как отметил Песков, ему в связи с этим «не кажется странным», что в отношении ряда протестующих были возбуждены уголовные дела, а против сотрудников правоохранительных органов — нет.

Ранее российский лидер Владимир Путин, комментируя несогласованные акции, прошедшие в стране 23 января, заявил, что все имеют право выражать свою точку зрения, но в рамках законодательства. Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя «выталкивать вперёд несовершеннолетних».

Глава государства также заявил об обязанности полиции следовать закону во время протестов.