Песков назвал беспрецедентным уровень насилия со стороны участников акций 23 января

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Уровень насилия со стороны участников несанкционированных акций 23 января был беспрецедентным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал беспрецедентным уровень насилия со стороны участников акций 23 января
  • РИА Новости

«Уровень насилия со стороны участников этих акций был достаточно беспрецедентным. Они вели себя чрезвычайно агрессивно», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, «крайняя напряжённость ситуации» в отдельных городах была «спровоцирована исключительно агрессивными участниками этих акций».

Как отметил Песков, ему в связи с этим «не кажется странным», что в отношении ряда протестующих были возбуждены уголовные дела, а против сотрудников правоохранительных органов — нет.

Ранее российский лидер Владимир Путин, комментируя несогласованные акции, прошедшие в стране 23 января, заявил, что все имеют право выражать свою точку зрения, но в рамках законодательства. Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя «выталкивать вперёд несовершеннолетних».

Глава государства также заявил об обязанности полиции следовать закону во время протестов.

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