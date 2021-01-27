В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от COVID-19 среди работников торговли

Около тысячи работников торговой отрасли привились от коронавируса в Подмосковье. Ещё 400 человек записались на процедуру.

Об этом сообщает телеканал «360».

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский рассказал, что жителей, приходящих на прививку, становится всё больше.

«Так, бесплатная вакцинация была организована для работников торговли, услуг Подмосковья», — сказал Воскресенский.

По его словам, в настоящий момент в отрасли торговли Московской области работают около 86 тыс. человек.

Для жителей региона работают 93 пункта вакцинации при поликлиниках, а также мобильные пункты в торговых центрах.

Ранее врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.