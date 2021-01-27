В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от COVID-19 среди работников торговли
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский рассказал, что жителей, приходящих на прививку, становится всё больше.
«Так, бесплатная вакцинация была организована для работников торговли, услуг Подмосковья», — сказал Воскресенский.
По его словам, в настоящий момент в отрасли торговли Московской области работают около 86 тыс. человек.
Для жителей региона работают 93 пункта вакцинации при поликлиниках, а также мобильные пункты в торговых центрах.
Ранее врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.