Власти Москвы рассказали об экспорте столичной продукции

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За 11 месяцев 2020 года несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) Москвы увеличился на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Власти Москвы рассказали об экспорте столичной продукции
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, он составил $35,4 млрд.

В структуре несырьевого неэнергетического экспорта Москвы промышленный экспорт увеличился на 35,9% — до $32 млрд, экспорт агропромышленной продукции вырос на 28,6% — до $3,4 млрд.

Как рассказал Ефимов, лучшую динамику в промышленном секторе показала химическая отрасль, а также экспорт фармацевтической и косметической продукции. Поставки увеличились на 12% и 6,5% соответственно. Совокупный рост этих направлений превысил $350 млн.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФАН оценил данные по экспорту российского золота.

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