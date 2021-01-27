Власти Москвы рассказали об экспорте столичной продукции
- © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, он составил $35,4 млрд.
В структуре несырьевого неэнергетического экспорта Москвы промышленный экспорт увеличился на 35,9% — до $32 млрд, экспорт агропромышленной продукции вырос на 28,6% — до $3,4 млрд.
Как рассказал Ефимов, лучшую динамику в промышленном секторе показала химическая отрасль, а также экспорт фармацевтической и косметической продукции. Поставки увеличились на 12% и 6,5% соответственно. Совокупный рост этих направлений превысил $350 млн.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФАН оценил данные по экспорту российского золота.