Около 60 тысяч жителей Подмосковья привились от COVID-19

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Около 60 тыс. жителей Московской области прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.
Около 60 тысяч жителей Подмосковья привились от COVID-19
  • РИА Новости

«С начала кампании по вакцинации от новой коронавирусной инфекции 59 тыс. человек воспользовались бесплатной возможностью привиться двухкомпонентной вакциной «Спутник V», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

В министерстве отмечают, что на вакцинацию можно записаться на региональном портале госуслуг, по телефону 122 и через МФЦ.

Ранее издание «Реальное время» со ссылкой на республиканский оперштаб писало, что в Татарстане прививку от COVID-19 сделали почти 11,4 тыс. человек.

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