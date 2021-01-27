Гендиректора TikTok в России пригласили в Госдуму для беседы
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пискарёва.
«Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв пригласил на беседу в Госдуму генерального директора ООО «Тикток Рус» Сергея Соколова», — говорится в заявлении.
В сообщении подчёркивается, что у комиссии к данной компании «накопились вопросы», которые необходимо обсудить. Также целью данной беседы указывается желание «наладить дальнейшее взаимодействие».
Ранее Роскомнадзор отправил в TikTok требование прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия.