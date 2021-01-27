Посол Шри-Ланки в России привился вакциной «Спутник V»

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Посол Шри-Ланки в России Михалгаланде Дураге Ламаванс сделал прививку от коронавируса вакциной «Спутник V».
Посол Шри-Ланки в России привился вакциной «Спутник V»
  • Reuters

«Самочувствие и настроение у него отличное, ни один из возможных симптомов не проявился», — цитирует РИА Новости представителя посольства Шри-Ланки.

Посол отметил профессионализм врачей, которые делали прививку.

Представитель уточнил, что Ламаванс сам является врачом, поэтому обращает внимание на многие детали.

Ранее стало известно, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведут встречи по обсуждению российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» 28 и 29 января.

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