СФ принял заявление о нарушении свободы слова интернет-компаниями США

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Совет Федерации принял заявление, где сообщил о нарушениях принципа свободы слова американскими интернет-компаниями, передаёт РИА Новости.
СФ принял заявление о нарушении свободы слова интернет-компаниями США
  • РИА Новости

«Совет Федерации решительно осуждает действия глобальных американских интернет-компаний, которые по политическим причинам, без законных оснований и вопреки нормам международного права ограничивают свободу слова в социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети интернет», — говорится в документе

Сенаторы заявили, что интернет-компании США отказываются блокировать информацию, стимулирующую граждан России участвовать в несанкционированных протестных акциях.

По их мнению, такие компании и госструктуры Соединённых Штатов установили монопольный контроль над интернетом.

СФ призвал ООН, ПАСЕ и Парламентскую ассамблею ОБСЕ обсудить возможность ограничения «произвола» для предотвращения угрозы установления «цифровой диктатуры».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва направит Вашингтону ноту из-за распространения фейков американскими интернет-компаниями.

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