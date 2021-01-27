В Петербурге проиндексировали материнский капитал

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Власти Петербурга провели индексацию социальных выплат, направленных на стимулирование рождаемости и поддержку многодетных семей.
В Петербурге проиндексировали материнский капитал
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

С 2021 года сумма регионального материнского капитала увеличена на 3,4%.

«Региональный материнский капитал выдаётся многодетной семье однократно при рождении третьего или последующего ребёнка. Данная мера социальной поддержки обеспечивается за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга. По итогам 2020 года 5934 многодетных семьи получили сертификаты «Материнский (семейный) капитал», — сообщает пресс-служба комитета по соцполитике.

С 2021 года размер материнского капитала составляет 165 930 рублей.

Как сообщало ранее ИА «Удмуртия», более 3,5 тыс. удмуртских семей получили материнский капитал в 2020 году после рождения первого ребёнка.

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