Томская область получит на строительство спортобъектов 20 млн рублей

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Правительство России выделило Томской области 20 млн рублей на строительство спортобъектов.
Томская область получит на строительство спортобъектов 20 млн рублей
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

Об этом пишет vtomske.ru.

«С помощью федеральных субсидий планируется возвести 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в городах и сельской местности. Это новые спортивные площадки и футбольные поля. Все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарём, силовыми тренажёрами и приспособлены для людей с инвалидностью», — сообщается на сайте правительства.

Работа ведётся в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее сообщалось, что правительство России распределило 3,27 млрд рублей на строительство спортобъектов в регионах.

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