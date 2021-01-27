Томская область получит на строительство спортобъектов 20 млн рублей

Правительство России выделило Томской области 20 млн рублей на строительство спортобъектов.

Об этом пишет vtomske.ru.

«С помощью федеральных субсидий планируется возвести 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в городах и сельской местности. Это новые спортивные площадки и футбольные поля. Все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарём, силовыми тренажёрами и приспособлены для людей с инвалидностью», — сообщается на сайте правительства.

Работа ведётся в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее сообщалось, что правительство России распределило 3,27 млрд рублей на строительство спортобъектов в регионах.