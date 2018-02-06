Правительство России распределило 3,27 млрд рублей на строительство спортобъектов в регионах

Правительство России распорядилось о распределении 3,27 млрд рублей восьми субъектам страны на финансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности регионов, не включённые в федеральные целевые программы.

«Субсидии направляются на софинансирование строительства спортивного комплекса в Махачкале, универсального зала в Саранске, спортивно-культурного центра в Республике Тыва, центра водных и гребных видов спорта в Астраханской области, дворца спорта в Калуге, стадиона для игры в регби в Московской области, регионального центра волейбола в Новосибирске, дворца водных видов спорта в Саратове», — говорится в справке к соответствующему документу.

Отмечается, что документ рассмотрен и одобрен 1 февраля текущего года.

Ранее НСН сообщала, что в Москве появится велодром для экстремальных видов спорта.