Международный аэропорт Челябинска открыли после реконструкции

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В Челябинске состоялось открытие международного аэропорта после реконструкции. Он получил имя основателя отечественной атомной отрасли Игоря Курчатова.
Международный аэропорт Челябинска открыли после реконструкции
  • ©rosatom.ru

Об этом сообщает «Утро.ру».

В церемонии приняли участие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, директор НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов.

«Игорь Васильевич был тесно связан с этими местами. И не только потому, что здесь, в городе Сим, он родился. Самое главное — на челябинской земле зарождался советский атомный проект, 75-летие которого мы отмечали в прошлом году», — заявил Лихачёв.

Новое название аэропорт получил по итогам конкурса «Великие имена России» в 2018 году.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что международный аэропорт Симферополь обслужил 4,63 млн пассажиров в 2020 году, что на 500 тыс. меньше по сравнению с 2019-м.

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