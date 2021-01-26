В Кировской области завели дело из-за ненадлежащего отопления домов
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное СУ СК России.
По версии следствия, с ноября 2020 года по настоящее время Кировский лесопромышленный комбинат поставил тепловую энергию существенно ниже нормы, в результате чего понизилась температура в домах, детском саду, школе, магазинах.
Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее URA.RU сообщало, что в Красновишерске возбуждены дела по факту халатности при подготовке к отопительному сезону.