В Кировской области завели дело из-за ненадлежащего отопления домов

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В Кировской области завели уголовное дело из-за ненадлежащего оказания услуг по отоплению домов в посёлке Заря.
В Кировской области завели дело из-за ненадлежащего отопления домов
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное СУ СК России.

По версии следствия, с ноября 2020 года по настоящее время Кировский лесопромышленный комбинат поставил тепловую энергию существенно ниже нормы, в результате чего понизилась температура в домах, детском саду, школе, магазинах.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что в Красновишерске возбуждены дела по факту халатности при подготовке к отопительному сезону.

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