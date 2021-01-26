Суд в Москве арестовал обвиняемого в нападении на силовика в ходе акции 23 января
- РИА Новости
«Суд города удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Есенова Евгения Анатольевича», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России — «Применение насилия в отношении представителя власти».
Он арестован до 24 марта.
Ранее в Мосгорсуде сообщили, что суды в столице вынесли 30 решений об административных арестах за участие в незаконной акции 23 января.