Суд в Москве арестовал обвиняемого в нападении на силовика в ходе акции 23 января

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Пресненский суд Москвы отправил под арест на два месяца обвиняемого в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов на несанкционированной акции 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Суд в Москве арестовал обвиняемого в нападении на силовика в ходе акции 23 января
  • РИА Новости

«Суд города удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Есенова Евгения Анатольевича», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России — «Применение насилия в отношении представителя власти».

Он арестован до 24 марта.

Ранее в Мосгорсуде сообщили, что суды в столице вынесли 30 решений об административных арестах за участие в незаконной акции 23 января.

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