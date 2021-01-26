Суд в Москве арестовал обвиняемого в нападении на силовика в ходе акции 23 января

Пресненский суд Москвы отправил под арест на два месяца обвиняемого в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов на несанкционированной акции 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

РИА Новости

«Суд города удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Есенова Евгения Анатольевича», — приводит ТАСС сообщение. Как отмечается, его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России — «Применение насилия в отношении представителя власти». Он арестован до 24 марта. Ранее в Мосгорсуде сообщили, что суды в столице вынесли 30 решений об административных арестах за участие в незаконной акции 23 января.