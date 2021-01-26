Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом в Москве

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Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве остаётся спокойной и соответствует сезону года. Об этом сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом в Москве
  • РИА Новости

«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на четвёртой неделе 2021 года (с 18 по 24 января) спокойная, соответствует сезону года», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что показатель заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей в городе ниже на 16,1%.

«Показатели заболеваемости по сравнению с эпидемическими пороговыми уровнями ниже среди всех возрастных групп населения: среди совокупного населения — на 50,9%, среди детей от 0 до двух лет — на 86,0%, среди детей 3—6 лет — на 85,3%, среди детей 7—14 лет — на 80,8%, среди взрослого населения — на 8,3%», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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