Вышла первая серия проекта RT «Урюк и клюква» о жизни мигрантов в России

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Вышла первая серия YouTube-шоу «Урюк и клюква» — проекта телеканала RT о жизни мигрантов в России.

«Мы хотим рассказать вам о параллельной России, там почти нет русских людей, а живут 8,5 млн мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии… Всё это прям тут, можно сказать, в соседнем дворе, а мы и не знаем», — говорится в начале ролика.

Авторы стремятся выяснить, из чего состоит «этот невидимый мигрантский мир».

«Мы взяли камеру и пошли знакомиться, потому что, как выяснилось, Россия — это не только развесистая клюква, но ещё и урюк», — говорится в видео.

В ролике приняли участие в том числе популярная в Средней Азии актриса Зарина Низомиддинова, гостем подкаста стала социолог Анна Рочева.

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