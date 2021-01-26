В Ростовской области начались учения военных снайперов

В Ростовской области начались занятия по тактической стрельбе для снайперов, заявили в пресс-службе Южного военного округа.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Представители мотострелкового соединения на полигоне Кадамовский ликвидировали цели, имитировавшие водителей бронетехники и командный состав условного противника. Прицельный огонь вели на дистанции от 500 до 1300 метров в сложной местности в разное время суток.

Манёвры продлятся неделю.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что разведчики Южного военного округа приступили к занятиям на российской военной базе в Абхазии в рамках подготовки к АрМИ-2021.