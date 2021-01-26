В Челябинской области назвали условия снятия ограничений по COVID-19

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Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала, какие условия необходимы для поэтапного снятия коронавирусных ограничений в регионе.
В Челябинской области назвали условия снятия ограничений по COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU.

«Пока снятие карантина не планируется. Снятие ограничений возможно по предписанию главного санврача, который оценивает эпидемиологическую ситуацию на территории региона. Необходимо, чтобы коэффициент распространения инфекции на протяжении двух недель был не более 0,8. У нас пока он держится на уровне 0,97, на несколько дней его удавалось сбить до 0,8», — сказала Гехт.

По числу выявляемых случаев COVID-19 за сутки регион находится на 12-м месте в России, уточнила она.

«Кроме того, нам ещё предстоит пережить сезон гриппа», — подчеркнула первый вице-губернатор.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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