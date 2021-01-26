Эксперты оценили ситуацию с выпуском легковых автомобилей в России в 2020 году
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Производители продолжали обновлять и расширять модельный ряд российской сборки. Так, появились модели Kia Seltos, XCeed и K5, Haval H5, Mazda CX-30, а также новые поколения Skoda Rapid и Octavia.
Лидером по объёмам сборки иномарок по итогам прошлого года остался петербургский завод Hyundai. Он выпустил более 219 тыс. машин (-10% к результату 2019 года).
Ранее независимый эксперт в транспортной отрасли Алексей Тузов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил популярность каршеринга в России.