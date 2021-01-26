Эксперты оценили ситуацию с выпуском легковых автомобилей в России в 2020 году

В 2020 году в России выпустили 1,26 млн легковых автомобилей, что на 17,5% меньше, чем в 2019-м.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Производители продолжали обновлять и расширять модельный ряд российской сборки. Так, появились модели Kia Seltos, XCeed и K5, Haval H5, Mazda CX-30, а также новые поколения Skoda Rapid и Octavia.

Лидером по объёмам сборки иномарок по итогам прошлого года остался петербургский завод Hyundai. Он выпустил более 219 тыс. машин (-10% к результату 2019 года).

Ранее независимый эксперт в транспортной отрасли Алексей Тузов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил популярность каршеринга в России.