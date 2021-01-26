Госдума одобрила проект о новом порядке оплаты больничных

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повсеместный переход к новому порядку оплаты больничных, выплаты пособий по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на медучёт на ранних сроках беременности, единовременного пособия при рождении ребёнка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.
Госдума одобрила проект о новом порядке оплаты больничных
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В Госдуме пояснили, что речь идёт о прямых выплатах застрахованным из Фонда социального страхования.

Отмечается, что с 1 января такой порядок уже введён постановлением правительства, теперь предполагается зафиксировать его нормами федерального закона.

14 декабря 2020 года в России вступили в силу новые правила оформления больничного.

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с НСН прокомментировал новый порядок выплат по больничным листам.

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