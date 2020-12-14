В России вступают в силу новые правила оформления больничного

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В России в понедельник, 14 декабря, вступают новые правила оформления больничного. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что с 14 декабря появится возможность оформлять электронный больничный наряду с бумажным носителем. Бумажный вариант больничного медучреждение сможет оформить по предъявлению удостоверяющего личность документа, при оформлении электронного потребуется ещё и СНИЛС.

Сообщается, что согласно новым правилам, при угрозе распространения заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, оформлять листки нетрудоспособности можно будет дистанционно, с помощью телемедицинских консультаций.

Также выдавать больничные смогут все организации с лицензией на медицинскую деятельность, в том числе фельдшеры, если на них возложены функции лечащего врача, и зубные врачи, а вот врачи подразделений скорой помощи выписывать листки нетрудоспособности не могут.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что кабмин вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству, они будут перечисляться гражданам напрямую из Фонда соцстрахования, а не через работодателя.

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с НСН прокомментировал новый порядок выплат по больничным листам.

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