В России вступают в силу новые правила оформления больничного
Отмечается, что с 14 декабря появится возможность оформлять электронный больничный наряду с бумажным носителем. Бумажный вариант больничного медучреждение сможет оформить по предъявлению удостоверяющего личность документа, при оформлении электронного потребуется ещё и СНИЛС.
Сообщается, что согласно новым правилам, при угрозе распространения заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, оформлять листки нетрудоспособности можно будет дистанционно, с помощью телемедицинских консультаций.
Также выдавать больничные смогут все организации с лицензией на медицинскую деятельность, в том числе фельдшеры, если на них возложены функции лечащего врача, и зубные врачи, а вот врачи подразделений скорой помощи выписывать листки нетрудоспособности не могут.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что кабмин вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству, они будут перечисляться гражданам напрямую из Фонда соцстрахования, а не через работодателя.
Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с НСН прокомментировал новый порядок выплат по больничным листам.