Мишустин сообщил о новом порядке выплаты больничных и пособий матерям

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству, они будут перечисляться гражданам напрямую из Фонда соцстрахования, а не через работодателя.

Об этом премьер сказал в ходе заседания правительства, трансляцию которого вёл телеканал «Россия 24».

«Правительство вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству», — заявил Мишустин.

По его словам, в некоторых регионах такая система уже работает в пилотном режиме. Премьер отметил, что таким образом у работодателей становится меньше бумажной работы, а граждане быстрее получают положенные выплаты.

«Поэтому с 2022 года такую практику распространим на всю страну. Более того, перейдём на проактивный формат работы», — сказал он.

Мишустин объяснил, что пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании листка нетрудоспособности.

Ранее сообщалось, что кабмин изменил правила выплаты вознаграждений за служебные изобретения.