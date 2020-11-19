Мишустин сообщил о новом порядке выплаты больничных и пособий матерям

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству, они будут перечисляться гражданам напрямую из Фонда соцстрахования, а не через работодателя.
Мишустин сообщил о новом порядке выплаты больничных и пособий матерям
  • РИА Новости

Об этом премьер сказал в ходе заседания правительства, трансляцию которого вёл телеканал «Россия 24».

«Правительство вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству», — заявил Мишустин.

По его словам, в некоторых регионах такая система уже работает в пилотном режиме. Премьер отметил, что таким образом у работодателей становится меньше бумажной работы, а граждане быстрее получают положенные выплаты.

«Поэтому с 2022 года такую практику распространим на всю страну. Более того, перейдём на проактивный формат работы», — сказал он.

Мишустин объяснил, что пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании листка нетрудоспособности.

Ранее сообщалось, что кабмин изменил правила выплаты вознаграждений за служебные изобретения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить