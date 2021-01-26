В Мордовии пресекли деятельность преступной организации, занимавшейся незаконным игорным бизнесом

В Мордовии пресекли деятельность межрегиональной преступной организации, участники которой занимались незаконным игорным бизнесом.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Для противоправной деятельности использовались игорное оборудование, интернет и система экспресс-майнинга. Роли каждого участника были распределены.

По предварительной оценке, доход от противоправной деятельности может превышать 100 млн рублей. СУ СК России по региону завело уголовные дела.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны 11 предполагаемых организаторов и активных участников сообщества. Шестерым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному — в виде запрета определённых действий, ещё четверо находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — уточнила Волк.

Более 30 обысков проведено на территории Мордовии, а также Москвы, Московской и Пензенской областей.

В 2020 году сообщалось, что в Нижневартовске пресекли работу игорного клуба.