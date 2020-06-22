В ХМАО пресекли работу игорного клуба

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В Нижневартовске пресекли работу игорного клуба.
В ХМАО пресекли работу игорного клуба
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«Установлено, что пятеро подозреваемых организовали в нежилом помещении по улице Интернациональная игорную деятельность. Для проведения азартных игр злоумышленники использовали различное игровое оборудование — игровые автоматы, игральные карты, карточный стол, игровые фишки», — рассказали в полиции.

Со своей стороны, в пресс-службе окружного СУ СК России заявили, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК.

Ранее Nation News сообщал, что в центре Санкт-Петербурга пресекли работу нелегального казино.

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