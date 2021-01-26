В Подмосковье рассказали о проектах дорожного строительства в 2021 году

Короткая ссылка
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик рассказал, что в 2021 году в регионе будет реализовано несколько дорожных проектов.
В Подмосковье рассказали о проектах дорожного строительства в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

По его словам, уже сданы основные объекты ЦКАД. Остался небольшой участок, который должен быть завершён в этом году.

Кроме того, будет завершена стройка на мосту в Воскресенске. Этот проект будет сдан в 2021 году.

«Также у нас будет крупная развязка на пересечении федеральной дороги М10 и нашей региональной «Ложки — Поварово». Мы его тоже планируем сдать к лету. Строительство дорог в Подмосковье не останавливается. Мы активно разрабатываем и другие проекты, которые хотим реализовать в ближайшее время», — отметил Гержик.

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить