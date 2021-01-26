В Подмосковье рассказали о проектах дорожного строительства в 2021 году
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
По его словам, уже сданы основные объекты ЦКАД. Остался небольшой участок, который должен быть завершён в этом году.
Кроме того, будет завершена стройка на мосту в Воскресенске. Этот проект будет сдан в 2021 году.
«Также у нас будет крупная развязка на пересечении федеральной дороги М10 и нашей региональной «Ложки — Поварово». Мы его тоже планируем сдать к лету. Строительство дорог в Подмосковье не останавливается. Мы активно разрабатываем и другие проекты, которые хотим реализовать в ближайшее время», — отметил Гержик.
Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.