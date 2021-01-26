В Подмосковье рассказали о проектах дорожного строительства в 2021 году

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик рассказал, что в 2021 году в регионе будет реализовано несколько дорожных проектов.

Об этом сообщает телеканал «360».

По его словам, уже сданы основные объекты ЦКАД. Остался небольшой участок, который должен быть завершён в этом году.

Кроме того, будет завершена стройка на мосту в Воскресенске. Этот проект будет сдан в 2021 году.

«Также у нас будет крупная развязка на пересечении федеральной дороги М10 и нашей региональной «Ложки — Поварово». Мы его тоже планируем сдать к лету. Строительство дорог в Подмосковье не останавливается. Мы активно разрабатываем и другие проекты, которые хотим реализовать в ближайшее время», — отметил Гержик.

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.