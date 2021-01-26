Врач оценил вероятность снижения темпов заболеваемости COVID-19 к весне

Врач-вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков прокомментировал математическую модель, согласно которой заболеваемость и смертность от COVID-19 к середине весны могут снизиться вдвое.

Данная модель разработана в Центре экономических исследований.

«Ситуация с коронавирусом в любом случае будет стабилизироваться, поскольку уже очень много невосприимчивых людей, то есть формируется популяционный иммунитет. Сейчас мы видим стабилизацию в Москве и небольшую стабилизацию по России. К концу февраля будет выраженное снижение количества заболевших уже и по России», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.

Изменение показателей заболеваемости и смертности будет происходить волнообразно, уточнил Евгений Тимаков. Это происходит потому, что после зимы у людей снижается иммунитет, возникает нехватка витаминов, появляется депрессия из-за недостатка солнца.

«К лету, скорее всего, мы выйдем на уровень заболевших около 5 тыс. (в день. — RT) по России, который будет держаться до осени. А осенью будет опять подъём», — прогнозирует Тимаков.

Ранее врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.