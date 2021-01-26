Путин выразил соболезнования в связи со смертью Приходько
- РИА Новости
Глава государства назвал Приходько человеком большого таланта и душевной щедрости, ярким представителем российской дипломатической школы.
«Широчайший кругозор и управленческий опыт Сергея Эдуардовича были востребованы на самых разных, но неизменно важных и ответственных направлениях государственной работы», — говорится в послании.
Путин отметил вклад политика в укрепление внешнеполитических позиций России. По его словам, в ходе сложнейших переговоров он действовал чётко и профессионально, превыше всего ставил интересы страны.
Приходько скончался на 65-м году жизни после продолжительной болезни.