Путин выразил соболезнования в связи со смертью Приходько

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье скончавшегося бывшего вице-премьера Сергея Приходько. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Приходько
  • РИА Новости

Глава государства назвал Приходько человеком большого таланта и душевной щедрости, ярким представителем российской дипломатической школы.

«Широчайший кругозор и управленческий опыт Сергея Эдуардовича были востребованы на самых разных, но неизменно важных и ответственных направлениях государственной работы», — говорится в послании.

Путин отметил вклад политика в укрепление внешнеполитических позиций России. По его словам, в ходе сложнейших переговоров он действовал чётко и профессионально, превыше всего ставил интересы страны.

Приходько скончался на 65-м году жизни после продолжительной болезни.

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