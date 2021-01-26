Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при кабмине по противодействию распространению коронавируса рассказала о ситуации с COVID-19 в регионах.

Она сообщила, что «в стадии снижения находятся 22 субъекта, в стадии стабилизации — 60 и в стадии продолжающегося роста находятся три субъекта».

«Это Еврейская автономная область, Костромская область и Смоленская область. Отмечу, что на прошлой неделе в этой категории находились 13 субъектов России», — добавила Попова.

Согласно данным на 26 января, в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 18 241 человека. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 3 756 931.

Врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.