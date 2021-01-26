В Севастополе оценили темп наполнения Чернореченского водохранилища

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что темп наполнения Чернореченского водохранилища в городе в последнее время превышает расход воды.
В Севастополе оценили темп наполнения Чернореченского водохранилища
  • РИА Новости

«Наполнение идёт с середины декабря. Но начиналось оно в декабре очень маленькими темпами. Уже январь, обильные осадки дают наполнение, превышающее расход», — заявил он в эфире телеканала СТВ, сообщает «Новый Севастополь».

За сутки водохранилище, по его словам, наполнилось на 300 тыс. кубометров, этого объёма хватило бы на шесть дней в условиях ограничений использования.

Власти города рассчитывают на активный прирост запасов и в дальнейшем.

Ранее, как сообщало агентство «Крыминформ», в Крыму прокомментировали ситуацию с разработкой регламента для водопроводных сетей.

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