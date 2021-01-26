В Росконгрессе прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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Благодаря вакцинации от коронавируса в 2021 году появится возможность для проведения форумов, выставок, конференций и других мероприятий с участием большого числа человек, говорится в пресс-релизе фонда Росконгресса.
В Росконгрессе прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

«Массовая вакцинация населения в стране и мире позволит возобновить деловое общение, восстановить конгрессно-выставочную индустрию и постепенно выйти из кризиса 2020 года. В новом году необходимо обратить особое внимание на рекомендации Роспотребнадзора при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности, которые разработаны вместе со специалистами фонда Росконгресс в ноябре прошлого года», — рассказал советник президента России Антон Кобяков.

Фонд Росконгресс поддерживает идею массовой вакцинации против COVID-19. В ноябре 2020 года фонд вместе с Роспотребнадзором подписал соглашение о взаимодействии. Организации договорились о совместной работе против распространения новой коронавирусной инфекции в рамках конгрессной и выставочной деятельности.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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