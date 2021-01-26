Жители Подмосковья сдали в переработку более 15 тысяч ёлок

В Московской области за десять дней жители региона сдали в переработку более 15 тыс. новогодних деревьев в рамках экологической акции «Подари вторую жизнь своей ёлке».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства ЖКХ Подмосковья.

«Объём уже собранных на сегодня елей равен количеству деревьев в среднестатистическом городском парке. Важно, что все новогодние деревья, сданные жителями в пунктах приёма ёлок и пунктах «Мегабак», напрямую направлены на вторичную переработку. И в дальнейшем это сырьё будет использовано для высадки новых деревьев в Подмосковье», — пояснил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Пункты приёмы в Подмосковье будут действовать до 15 февраля.

Как ранее сообщала ОТР, в Воронеже начали массовую переработку новогодних ёлок.