Заявления для участия в ЕГЭ в Москве будут принимать до 1 февраля

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Регистрация участников на Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2021 года завершится 1 февраля.
Заявления для участия в ЕГЭ в Москве будут принимать до 1 февраля
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

На данный момент заявления на участие в экзамене подали более 78 тыс. человек.

Основной период ЕГЭ запланирован на 31 мая — 2 июля.

ЕГЭ по математике в этом году проводить не будут. А итоговое сочинение или изложение 11-классники напишут во второй половине апреля.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ во время пандемии.

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