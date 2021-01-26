Заявления для участия в ЕГЭ в Москве будут принимать до 1 февраля

Регистрация участников на Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2021 года завершится 1 февраля.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

На данный момент заявления на участие в экзамене подали более 78 тыс. человек.

Основной период ЕГЭ запланирован на 31 мая — 2 июля.

ЕГЭ по математике в этом году проводить не будут. А итоговое сочинение или изложение 11-классники напишут во второй половине апреля.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ во время пандемии.