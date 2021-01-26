В Краснодаре два человека погибли при падении башенного крана

Два человека погибли из-за падения башенного крана на стройке в Краснодаре, организована доследственная проверка.

«По факту гибели двух граждан (мужчины, предположительно, 1952 г. р. и женщины, предположительно, 1966 г. р.) в результате падения башенного крана в 1-м Лиговском проезде на строительном объекте 25 января 2021 года следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю организована доследственная проверка», — цитирует РИА Новости СУ СК по Краснодарскому краю.

Отмечается, что на данный момент на месте происшествия работает следователь.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

3 сентября 2020 года в Тюмени прокуратура организовала проверку по факту падения башенных кранов.