В Тюмени прокуратура проводит проверку по факту падения башенных кранов

В Тюмени прокуратура организовала проверку по факту падения башенных кранов.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на данные прокуратуры области.

«В процессе обследования комиссия определит, насколько использование башенных кранов соответствовало правилам безопасности, а также проверит работодателей на соблюдение правил охраны труда на строительных объектах», — отмечает ведомство.

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