В Тюмени прокуратура проводит проверку по факту падения башенных кранов
- РИА Новости
Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на данные прокуратуры области.
«В процессе обследования комиссия определит, насколько использование башенных кранов соответствовало правилам безопасности, а также проверит работодателей на соблюдение правил охраны труда на строительных объектах», — отмечает ведомство.
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