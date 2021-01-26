Составлен рейтинг необычных вакансий в России в январе

Сервис «Работа.ру» составил рейтинг самых необычных профессий в России в январе.

Об этом пишут «Известия».

В рейтинге семь позиций. Нейропсихолог требуется в компанию, которая занимается коррекцией и развитием детской речи. Крупная сеть кинотеатров ищет инструктора по боулингу.

Ищут кандидата без опыта работы на должность упаковщика томатов черри с заработной платой от 82 тыс. рублей.

В московское фотоателье требуется фотограф, умеющий делать фото на все виды документов. Караоке-клуб на юге Москвы находится в поисках бэк-вокалиста с навыками ведущего. Актёр квеста-перформанса требуется в компанию, которая проводит развлекательные мероприятия. В кинотеатре на вакансию киномеханика готовы рассмотреть кандидата без опыта.

Ранее директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина оценила в беседе с ФБА «Экономика сегодня» перспективы рынка труда в России.