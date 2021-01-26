АТОР прогнозирует рост цен на отдых в Турции с апреля
- РИА Новости
«Скорее всего, сразу после окончания акций раннего бронирования, в апреле-мае, произойдёт очередное повышение цен на востребованные и качественные семейные отели Турции», — говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что большинство экспертов считают, что туристы, которые приобретут летние туры в Турцию до конца марта, выиграют в цене.
Профессионалы рынка уверены, что Турция будет открыта для россиян в 2021 году.
Ранее директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев оценил направления для летнего отдыха в 2021 году.