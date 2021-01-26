АТОР прогнозирует рост цен на отдых в Турции с апреля

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Туроператоры России считают, что после окончания действия акции раннего бронирования, которая финиширует в конце марта, цены на отдых в Турции вырастут.
АТОР прогнозирует рост цен на отдых в Турции с апреля
  • РИА Новости

«Скорее всего, сразу после окончания акций раннего бронирования, в апреле-мае, произойдёт очередное повышение цен на востребованные и качественные семейные отели Турции», — говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что большинство экспертов считают, что туристы, которые приобретут летние туры в Турцию до конца марта, выиграют в цене.

Профессионалы рынка уверены, что Турция будет открыта для россиян в 2021 году.

Ранее директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев оценил направления для летнего отдыха в 2021 году.

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