Эксперт оценил направления для летнего отдыха в 2021 году

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Директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев оценил направления для летнего отдыха в 2021 году.
Эксперт оценил направления для летнего отдыха в 2021 году
  • Отдыхающие на набережной в Сочи / © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«По совокупности факторов Крым — самое хорошее направление наступающего курортного сезона. В былые годы сервис на полуострове не дотягивал до цен, но сейчас видно, как сильно предприниматели озаботились этим вопросом», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, качество услуг существенно выросло.

Вместе с тем, отметил Мальцев, в начале 2021 года россияне предпочитают бронировать туры в Сочи.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туристической отрасли.

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