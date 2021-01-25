Эксперт оценил направления для летнего отдыха в 2021 году
- Отдыхающие на набережной в Сочи / © Артур Лебедев
- РИА Новости
«По совокупности факторов Крым — самое хорошее направление наступающего курортного сезона. В былые годы сервис на полуострове не дотягивал до цен, но сейчас видно, как сильно предприниматели озаботились этим вопросом», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, качество услуг существенно выросло.
Вместе с тем, отметил Мальцев, в начале 2021 года россияне предпочитают бронировать туры в Сочи.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туристической отрасли.