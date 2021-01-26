Во Владимирской области три человека погибли при пожаре в частном доме

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В городе Вязники Владимирской области в результате пожара в частном жилом доме погибли три человека. Об этом сообщили на сайте регионального главка МЧС России.

«Пожарные оперативно прибыли к месту, но из-за позднего сообщения на момент прибытия кровля дома и хозяйственная пристройка горели по всей площади... К сожалению, мужчина 1957 г. р., проживающий в нём, был обнаружен погибшим. Позже... были обнаружены ещё два погибших мужчины, 1980 и 1975 гг. р.», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 40 кв. м.

На данный момент устанавливаются причины возгорания.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и один пострадал во время пожара на заводе в Уфе.

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