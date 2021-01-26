МЧС предупредило о возможных затруднениях в работе аэропортов в ЦФО

В Центральной России из-за тумана существует риск затруднений в работе аэропортов. Об этом говорится в прогнозе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

«Высокая вероятность увеличения количества ДТП и затруднений в работе аэропортов в связи с туманами на пониженных участках местности прогнозируется на территории Центрального ФО», — приводит ТАСС сообщение.

Кроме того, до 29 января учёные прогнозируют затруднения в движении транспорта и увеличение количества ДТП на автодорогах федерального, регионального, местного значения в Дальневосточном, Сибирском, Северо-Западном, Южном и Северо-Западном федеральных округах.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о похолодании в европейской части России.