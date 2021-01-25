Синоптик рассказал о похолодании в европейской части России

Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о похолодании в европейской части России.

«Вот это потепление, даже можно сказать, оттепель, поскольку температура положительная, продлится большую часть недели, и похолодание будет постепенным, даже с возвратом», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, в среду станет прохладнее, 0...+1 °С, затем на день потеплеет до +2 °С.

Как отметил Синенков, постепенное понижение температуры начнётся только в конце недели.

Он также сообщил, что в пятницу — воскресенье температура воздуха понизится до устойчивого минуса. Самыми вероятными показателями в дневное время он назвал -2...-4 °С, в ночное — -7...-8 °С, местами возможно до -10 °С.

Ранее руководитель отдела ГКУ «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник в беседе с порталом «Юга.ру» рассказал о погоде в Краснодарском крае в конце января.