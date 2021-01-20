Эксперт рассказал о погоде в Краснодарском крае в конце января

Руководитель отдела ГКУ «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник рассказал о погоде в Краснодарском крае в конце января.

В беседе с порталом «Юга.ру» он отметил, что воздушные потоки, которые приносили в регион холод, «сменят направление на южные». С 21 января ожидается потепление.

Как отметил Колесник, предстоящая ночь будет ещё довольно холодной, но к завтрашнему вечеру ожидается плюсовая температура, и такая тенденция продолжится.

«После выходных температурный фон сгладится и будет ближе к обычным январским показателям», — добавил он.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с «Невскими новостями» рассказала, почему становятся метеозависимыми.