Эксперт рассказал о погоде в Краснодарском крае в конце января

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Руководитель отдела ГКУ «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник рассказал о погоде в Краснодарском крае в конце января.
Эксперт рассказал о погоде в Краснодарском крае в конце января
  • РИА Новости

В беседе с порталом «Юга.ру» он отметил, что воздушные потоки, которые приносили в регион холод, «сменят направление на южные». С 21 января ожидается потепление.

Как отметил Колесник, предстоящая ночь будет ещё довольно холодной, но к завтрашнему вечеру ожидается плюсовая температура, и такая тенденция продолжится.

«После выходных температурный фон сгладится и будет ближе к обычным январским показателям», — добавил он.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с «Невскими новостями» рассказала, почему становятся метеозависимыми.

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